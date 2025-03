Lanazione.it - Gariti, il giovane numero 1: "Prato, che occasione"

Illavora per affrontare una delle due dominatrici del girone. Indella 27esima giornata, i biancazzurri sfidano il Forlì, ossia la prima forza della graduatoria, che ha due lunghezze di margine sul Ravenna. La partita in programma domenica (alle 14.30) assomiglia tanto a un Everest da scalare per la compagine laniera, reduce dal successo ottenuto in trasferta a Imola. Fra i protagonisti dell’affermazione al Romeo Galli anche il portiere Samuele, all’esordio dal primo minuto. Arrivato a stagione in corso in prestito dall’Entella, l’estremo difensore classe 2006 si è tolto la soddisfazione di non subire gol. "Ho scoperto che avrei giocato dall’inizio il giorno prima del match. Ho cercato di farmi trovare pronto quando sono stato chiamato in causa durante la sfida, poi i miei compagni sono stati bravi a sfruttare l’unicache ci è capitata".