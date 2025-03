Anteprima24.it - Galleria Monte Pergola, raccolta firme di Alleanza Verdi-Sinistra

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiCon una nota ufficiale,(AVS) chiede che vengano definiti e rispettati tempi celeri e certi per la conclusione dei lavori della.“Per la serie LE ULTIME PAROLE FAMOSE. All’interno della’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, è in corso uno dei più imponenti interventi di manutenzione programmata dell’intera rete viaria nazionale, per un investimento complessivo di oltre 48 milioni di euro.Nel dettaglio, tra il 31 gennaio ed il 25 maggio, si è svolta la cosiddetta ‘Fase 0’ dei lavori, che ha permesso – tra le altre cose – di avviare l’installazione della cantierizzazione e di adeguare la canna del tunnel in direzione Avellino all’attivazione del doppio senso di marcia, per consentire, a partire dal 26 maggio scorso, l’avvio della ‘Fase 1’ dell’intervento nella canna dellain direzione Salerno.