Tg24.sky.it - Gallarate, studenti stanno male dopo pranzo in mensa: 31 in ospedale

I 31 alunni della scuola primaria Manzoni-Madonna in Campagna a(Varese) presentavano tutti sintomi molto simili, come nausea, vomito e dissenteria.aver pranzato in, sono quindi ricorsi alle cure ospedaliere per una presunta intossicazione alimentare. Nel pomeriggio di ieri dodici bambini si sono rivolti al pronto soccorso dell'di, diciannove a quello di Busto (Varese). Quattro piccoli pazienti sono stati tenuti in osservazione e poi dimessi nella tarda mattinata di oggi. Nessuno fortunatamente è in gravi condizioni.