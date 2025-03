Vanityfair.it - Gabriele Vagnato: «A 14 anni ho perso mio padre: fare video mi ha aiutato a superare il dolore. La gag in cui imito Corona con Fedez? Saper ridere delle proprie sventure è fondamentale»

Leggi su Vanityfair.it

Dopo essersi fatto conoscere al grande pubblico prima sui social e poi in tv con Fiorello,è in onda tutte le settimane con Playlist. Senza però dimenticare i sacrifici che ha fatto per arrivare dov'è