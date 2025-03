Lanazione.it - Gabriele Giommetti riconfermato presidente dell’Avis di Castiglion Fiorentino

Arezzo, 5 marzo 2025 – “Sono grato per questa riconferma adi, un’importante associazione di volontariato per tutta la comunitàese”. Chi parla èche rimarrà in carica fino al 2029. “Ad oggi l’associazione conta circa 800 soci. Ringrazio gli ex consiglieri per il supporto dato e faccio un ‘in bocca al lupo’ ai nuovi eletti. Così dallo scorso mese di febbraio il consiglioè così composto:, Benedetta Sereni, Viceche riveste il ruolo anche il segretaria della sezione, Loredana Banelli, tesoriere, Claudio Rogialli, addetto contabile, Miriano Tanganelli, consigliere della sezione. “Tanti progetti in cantiere per questo Nuovo consiglio appena insediato, una dei quali quello di rendere il più agevole possibile la donazione dei suoi soci.