Arezzonotizie.it - Gabriele Giommetti riconfermato presidente dell’Avis di Castiglion Fiorentino

Leggi su Arezzonotizie.it

“Sono grato per questa riconferma adi, un’importante associazione di volontariato per tutta la comunitàese”.Chi parla èche rimarrà in carica fino al 2029: “Ad oggi l’associazione conta circa 800 soci. Ringrazio gli ex.