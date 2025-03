Bergamonews.it - Fusione tra Bcc Carate Brianza e Bcc Treviglio, via libera dalla Bce

. È arrivata l’approvazione della Banca Centrale Europea per latra la Bcce la Bcc.Nelle rispettive sedute di martedì 4 marzo i Cda delle due banche di credito cooperativo hanno preso atto dell’approvazione dell’autorità di vigilanza europea del progetto diannunciato nel maggio 2024. L’aggregazione si concluderà formalmente con l’approvazione delle assemblee dei soci delle due banche all’inizio di maggio 2025.Il presidente della BccGiovanni Grazioli sottolinea la sua soddisfazione per la comunicazione arrivata da Francoforte, che “conferma la serietà e la lungimiranza del progetto”, fortemente voluto dalle due consorelle e supportato da Iccrea Banca. “Si tratta – evidenzia – di un progetto importante per la valorizzazione dei territori in cui operiamo.