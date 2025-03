Tarantinitime.it - Fuochi illegali, denunciato titolare azienda

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato hain stato di libertà ildi un’pirotecnica perché ritenuto presunto responsabile del reato di trasporto e vendita di materiale esplodente senza le necessarie autorizzazioni. Il personale della Squadra Volante e del Team Artificieri della Polizia di Stato, nel corso di un festeggiamento religioso in un comune della provincia jonica, ha effettuato un controllo allo scopo di accertare che il quantitativo dipirotecnici utilizzati di lì a poco per l’evento fosse in regola con le normative vigenti e se l’incaricata fosse in possesso delle previste autorizzazioni.Il controllo ha messo in evidenza che ildell’incaricata della fornitura e accensione deid’artificio era in possesso di un quantitativo superiore a quello previsto dalla normativa in vigore.