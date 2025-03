Anticipazionitv.it - Funerali Eleonora Giorgi: le parole di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Leggi su Anticipazionitv.it

Si sono svolti oggi, presso la Chiesa degli Artisti, idi. Tra il dolore e la commozione,hanno voluto condividere il loro ricordo della grande attrice.ha espresso il suo orgoglio per la madre, mentreha raccontato il legame speciale che le univa. Le lorosono state toccanti, cariche di emozione e amore.: “Il suo pubblico non l’ha mai abbandonata”, visibilmente commosso, ha parlato dell’amore ricevuto dalla madre anche nei suoi ultimi giorni. “Il suo pubblico c’è sempre stato e sapevamo comunque che ci sarebbe stata una dimostrazione d’affetto. Ecco, non mi aspettavo una tale portata, questo sì” ha dichiarato.di: il più grande orgoglio diParlando diha sottolineato il suo grande esempio di forza.