Lapresse.it - Funerali Eleonora Giorgi, Carlo Verdone: “Esempio di coraggio e dignità”

“È una giornata molto triste, ma ci ha lasciato un grandedi grande, di grande amore. Raccontando com’era la situazione si è donata alle persone che soffrono come lei. Non dico speranza ma quantomeno”. Così il regista e attore, uscendo dalla chiesa degli artisti di Roma, al termine deidi, con la quale recitò in ‘Borotalco‘ e ‘Compagni di scuola‘. “La foto scelta per la cerimonia? Per me lei sarà sempre Nadia (la protagonista di ‘Borotalco’, ndr). Quello che più mi ha colpito negli ultimi mesi è stata la grandecon cui ha portato avanti la malattia. Con signorilità e con pacatezza filosofica”, ha aggiunto