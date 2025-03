Quotidiano.net - Funerali di Eleonora Giorgi oggi a Roma. L’ultimo desiderio: “Suonate Pink Floyd e Procol Harum”

Leggi su Quotidiano.net

, 5 marzo 2025 - È tutto pronto persaluto a, alle 16 diverranno celebrati idell’attrice scomparsa lunedì per un tumore al pancreas. La famiglia ha voluto mantenere “strettamente privata” la camera ardente, mentre le esequie saranno aperte a tutti. Via? Nasce una petizione per dedicarle la strada del bacio di Borotalco È già iniziata la lunga fila di fan davanti alla Chiesa degli artisti in piazza del Popolo a. All'inizio e alla fine della messa - per volontà di- saranno eseguiti due brani: 'Wish you were here' deie 'Whiter shade of pale' dei. E in suo onore verrà data lettura della 'Preghiera degli Artisti' a cura della scrittrice e artista Catia Acquesta. Actresson the red carpet for the movie 'Carlo!', during the 7th International Rome Film Festival in Rome, 10 November 2012.