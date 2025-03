Lapresse.it - Funerali di Eleonora Giorgi a Roma: chiesa degli Artisti gremita per l’ultimo saluto all’attrice

Le immagini deidiGiorni nelladi piazza Del Popolo a. L’attrice è scomparsa il 3 marzo per un cancro al pancreas. Il feretro è entrato nella navata sulle note di ‘Wish you were here’ dei Pink Floyd, come deciso dalla stessala piazza con decine di persone a rendere omaggio. “E’ stato un momento bellissimo”, ha commentato Andrea Rizzoli, uno dei figli dia, parlando con i giornalisti fuori dalla chiesta.La colonna sonora decisa dalla stessa“Ti fa capire quanto mia madre sia riuscita a toccare ognuno di loro – ha aggiunto – Magari qualcuno l’ha conosciuta di persona, altri con i personaggi dei suoi film o le apparizioni in tv. Si sono sentiti tutti in dovere di restituire qualcosa. Chi è qui non cerca visibilità, sta dicendo ‘Volevamo bene a’ e questo ci riempie il cuore di gioia”.