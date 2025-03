Notizie.com - Funerale Eleonora Giorgi, tanta commozione ma inizia e finisce con una sorpresa che spiazza

Leggi su Notizie.com

I funerali disi sono tenuti oggi alla Chiesa degli Artisti a Roma in Piazza del Popolo, ma sonoti e finiti con unache hato davvero tutti.macon unache(ANSA) Notizie.comÈ stata una funzione davvero emozionante che ha coinvolto sia i cari dell’attrice scomparsa nei giorni scorsi che tutte le persone che sono accorse per darle un ultimo saluto. Quello che ha stupito è stato l’inizio e la fine della funzione che ha regalato delle sorprese non indifferenti. Come richiesto da, quando era ancora vivo, infatti si è deciso di suonare due canzoni.Il feretro ha fatto l’ingresso nella chiesa sulle note del brano Wish you were here dei Pink Floyd, mentre alla fine abbiamo ascoltato A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum.