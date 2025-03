Tvzap.it - Funerale Eleonora Giorgi, l’ex marito Massimo Ciavarro rompe il silenzio (VIDEO)

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv.è morta nella mattinata di lunedì 3 marzo dopo una lunga lotta contro un tumore al pancreas, che le era stato diagnosticata a fine 2023. A pochi minuti dall’inizio deldi, exdell’attrice, l’ha ricordata ai microfoni di La Volta Buona. L’attore si trova all’esterno della Chiesa degli Artisti, in Piazza del Popolo a Roma, dove si svolgerà il rito funebre, a partire dalle ore 16. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Stasera tutto è possibile”, Lorella Boccia colpisce De Martino proprio lì: la reazione del conduttore ()Leggi anche:, atteso anche il super vip: non si mostra in pubblico da molto tempoe l’amore, in un’intervista, aveva spiegato che aveva avuto storie molto importanti nel corso della sua vita.