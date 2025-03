Thesocialpost.it - Funerale Eleonora Giorgi, atteso anche il super vip: non si mostra in pubblico da molto tempo

Si terranno oggi a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, nota come la Chiesa degli Artisti, i funerali di, scomparsa il 3 marzo all’età di 71 anni a causa di un tumore al pancreas. L’attrice, icona del cinema e del teatro italiano, ha combattuto con coraggio la malattia, che negli ultimi mesi si era aggravata con metastasi al cervello.La cerimonia funebre, prevista per le ore 16 in Piazza del Popolo, sarà officiata dal vescovo Antonio Staglianò, presidente della Pontificia Accademia di Teologia e rettore della Basilica. In suo onore, verranno eseguiti due brani a lei particolarmente cari, Wish You Were Here dei Pink Floyd e A Whiter Shade of Pale dei Procol Harum. Inoltre, la giornalista e scrittrice Catia Acquesta leggerà la Preghiera degli Artisti.Il dolore di Massimo CiavarroTra le persone più colpite dalla scomparsa dic’è Massimo Ciavarro, con cui ha condiviso una parte importante della sua vita e dal cui amore è nato il figlio Paolo.