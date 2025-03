Lanazione.it - Fumata bianca sul Carnevale. Impallidiscono tutti i record . E la satira riconquista il "soglio". Con l’elezione della Papessa

Si è tinto di bianco il cielo sopra Viareggio, come quello la nuvola, premonitrice, che è rimasta a lungo sospesa attorno all’ultimo colpo di cannone che ieri ha aperto il gran finale un’edizione delcoraggiosa, sfacciata, e ambiziosa. Come un tempo, ma oltre il tempo. Habemusè stata lache si è sollevata – tra gli applausi di piazza Mazzini al culminelettura dei verdetti – per la trionfale elezione“ immaginifica di Carlo e Lorenzo Lombardi. Padre e figlio che per la prima volta in carriera, insieme e da outsider, sono saliti sul ““ dei giganti con “Sic transit gloria mundi“, che ha ottenuto anche il premio per la critica ’Giovanni Lazzarini’. Un’opera dimonumentale dedicata all’emancipazione femminile nella chiesa cattolica che ha sfilato per sfidare i dogmi millenari.