Ilfattoquotidiano.it - “Fuggii da uno psicologo perché per 10 minuti di seduta, chiedeva 100 euro. Milly Carlucci mi voleva a Ballando con le stelle. Michael Jackson fu un colpo di fulmine”: lo rivela Maccio Capatonda

Una analisi della società, ma soprattutto di se stessi. C’è la malinconia, l’ironia, un pizzico di cinismo, e anche la paura di rimanere soli. L’attore e comico si sa ha i suoi alti e bassi, spesso momenti di grande vuoti che vengono poi riempiti dalle maschere. Questo e tanto altro èin “Sconfort zone”, serie in sei episodi su Prime Video dal 20 marzo. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso, che ne è anche regista con Alessio Dogana, e da Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò.In “Sconfort zone”, prodotta da Banijay Italia in collaborazione con Prime Video,affronta un periodo di profonda crisi, personale e professionale, che lo blocca da mesi e mette a rischio la scrittura della sua prossima serie tv. Il comico crede di aver perso l’ispirazione fino a che, sulla sua strada, incrocia il Professor Braggadocio, un luminare della psicologia che lo obbligherà a uscire dalla sua comfort zone, sottoponendolo a una serie di prove in grado di capovolgere radicalmente la sua esistenzahai deciso di metterti a nudo con “Sconfort Zone”?C’è molto di me almeno un 60%.