Lanazione.it - Fuga di gas al Soccorso, strade chiuse e vigili del fuoco in azione

Leggi su Lanazione.it

Prato, 5 marzo 2025 –aloggi, 5 marzo, verso le 17 per una perdita di gas causata da un incidente nel corso dei lavori all'incrocio tra via Napoli e via Ferrara. Il forte odore di metano ha messo in allarme gli abitanti. Immediato l'intervento deidelche hanno messo in sicurezza l'area con la chiusura dei tratti stradali di Via Napoli, da via Marx a via Padova, e di via Ferrara, dall'incrocio di via Napoli a quello con via Torino, vietando il transito anche ai pedoni. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia municipale. I manutentori della rete gas cittadina, intervenuti con celerità, stanno eseguendo le riparazioni per ripristinare il traffico e la sicurezza nel più breve tempo possibile.