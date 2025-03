Fanpage.it - Fru: “Il ballo a Sanremo è un invito a fregarsene delle opinioni altrui. Nessuno sapeva, forse nemmeno Carlo Conti”

Gianluca Colucci in arte Fru dei The Jackal racconta i retroscena dell'incursione coi The Kolors all'Ariston: "Dietro le quinte ho pensato che mi avrebbero cacciato". Un momento memorabile diche per lui è molto più di una cosa stupida: "Per me racconta tanto, la voglia di accettarsi, ballare a prescindere". Dopo avere invaso anche Amici, ora si prepara al ritorno di Pechino Express: "Garantisco una totale imprevedibilità".