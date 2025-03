Laspunta.it - Frosinone oggi consiglio su piazzale Kambo, FDI fa “spesa” nella lista Ottaviani. Crescenzi polemico

Leggi su Laspunta.it

pomeriggio è il giorno delcomunale che dovrà discutere del problema relativo alla pedonalizzazione di, proposta da Anselmo Pizzutelli e da altri consiglieri comunali.Ed alla luce di quanto è accaduto ieri non sarà certo uncomunale semplice da gestire per Massimiliano Tagliaferri nel ruolo di Presidente del.La fortissima contestazione ricevuta ieri sera dal Sindaco Mastrangeli e dagli assessori Testa e Geralico ha lasciato strascichi soprattutto perché, plasticamente, si è manifestato un forte dissenso all’amministrazione comunale da parte dei cittadini.Una cosa che non accadeva da decenni. Quindi Mastrangeli ha battuto un altro record, quello del sindaco contestato dai cittadini.i lavori aMa il sindaco deve anche fronteggiare un altro problema.