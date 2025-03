Ilgiorno.it - Frode nei cantieri fantasma. La Gdf sequestra 240mila euro

Operazione ““: i militari della Guardia di finanza di Varese hanno scoperto unafiscale con sfruttamento illecito del Superbonus 110 per cento. Quattro indagati e un sequestro preventivo di beni e denaro per oltre, su decreto emesso dal gip del Tribunale di Varese dopo la richiesta della Procura al termine delle indagini. L’attività investigativa delle Fiamme gialle di Luino ha permesso di accertare una truffa ai danni dello Stato, messa in atto da un’impresa edile con sede a Induno Olona che effettuava ristrutturazioni di immobili di privati a Maccagno con Pino e Veddasca, con accesso ai benefici fiscali del Superbonus 110% per interventi però mai eseguiti o eseguiti solo parzialmente. Gli accertamenti dei Finanzieri hanno evidenziato che i lavori, sul piano documentale, partivano addirittura prima delle previste autorizzazioni.