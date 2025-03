Lopinionista.it - “Frenchie”, gli occhiali da sole di Eyepetizer e Nove25

Leggi su Lopinionista.it

, marchio eyewear che da sempre unisce design innovativo e qualità Made in Italy, presenta l’esclusiva capsula collection realizzata in collaborazione con, il rinomato brand di gioielli realizzati in argento, che esalta la voglia di esprimersi e distinguersi con personalità. Un incontro tra due mondi distinti ma complementari, che vede unire la visione audace dicon la maestria artigianale di.Il frutto di questa sinergia è un modello esclusivo dida, caratterizzato da un design inconfondibile. Le montature nere, con lenti blu, sono arricchite da due teste di bouledogue francese in argento 925, un omaggio al nome del modello e al carattere distintivo di questa razza. “” è un pezzo da collezione in edizione limitata, con solo 300 pezzi disponibili, che esprime la fusione perfetta tra il mondo deglie quello del gioiello.