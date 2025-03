Secoloditalia.it - Freddato a colpi di pistola per assicurarsi l’eredità, arrestata la figlia, Rosa Capuano

È finita in manette, 46 anni, accusata di aver assassinato il padre Francesco, il pensionato di 79 anni trovato senza vita lo scorso 23 dicembre nel garage della sua abitazione a Suzzara, in provincia di Mantova. L’obiettivo del killer?. L’arresto è scattato questa mattina a Giugliano, nel Napoletano, dove la donna si era rifugiata a casa della sorella dopo il delitto. Ora si trova in stato di fermo, in attesa del trasferimento nel carcere di Mantova, dove dovrà rispondere di omicidio premeditato e detenzione illecita di arma da fuoco.L’esecuzione fredda e spietata del “padre possessivo”L’uomo è statocon tredialla testa, sparati a bruciapelo. Un’esecuzione in piena regola, maturata – secondo gli investigatori – tra le mura di un rapporto familiare logoro e avvelenato da anni di tensioni.