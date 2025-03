Francia squalifica da record per Paulo Fonseca | nove mesi di stop per l’ex allenatore del Milan

Leggi su Sportface.it

Epilogo amaro per, che ha ricevuto unadadopo i fatti di Lione-Brest. L’dell’OL, esonerato dalpochifa, non potrà infatti sedersi in panchina fino al 30mbre 2025. Unodicomminato dalla commissione disciplinare Lega Francese, una decisione destinata a far discutere. Inoltrefino al 15 settembre non potrà addirittura entrare all’interno degli spogliatoi prima della partita e durante l’intervallo. Una notizia che forse mette in dubbio anche il futuro dello stesso tecnico sulla panchina del Lione: la società infatti aveva già anticipato di essere pronta a prendere provvedimenti interni.Nelle scorse oreaveva cercato anche di correre ai ripari con una lettera di scuse, attraverso la quale l’cercava di mitigare gli effetti del suo “testa a testa” con l’arbitro Bastien Millot durante il match tra Lione e Brest.