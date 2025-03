Unlimitednews.it - Francia, Macron annuncia un discorso alla nazione “E’ un momento di grande incertezza”

PARIGI () (ITALPRESS) – Il presidente francese Emmanuelhato per questa sera unriguardante l’Ucraina e la situazione internazionale. “In questodi, mentre il mondo sta affrontando le sue sfide più grandi, mi rivolgerò a voi stasera”, ha scritto il titolare dell’Eliseo su X.Secondo l’emittente francese “Bfmtv”, che cita l’entourage di, il capo dello Stato porrà innanzitutto l’accento “sull’accelerazione derivante ddetermidel presidente americano Donald Trump di porre fineguerra in Ucraina a tutti i costi”, negoziando direttamente “con il suo omologo russo Vladimir Putin”. Ildisi tiene la sera prima del vertice straordinario Ue sulla difesa programmato per domani a Bruxelles e dopo l’annuncio di Trump di una sospensione degli aiuti militari Usa a Kiev.