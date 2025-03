Lanazione.it - Frana 68: cattive notizie. Dalla riunione operativa sono emerse complicazioni

Arrivano delle novità per la 68. Lunedì scorso si è, infatti, svolta a Volterra unaalla presenza dei tecnici comunali, Anas, Vigili del Fuoco, Provincia e Autolinee Toscane per fare il punto della situazione sulla chiusura della statale 68 al bivio per Mazzolla. Nel corso dell’incontrostati analizzati gli esiti del sopralluogo tecnico effettuato il sabato precedente sul luogo della. Dall’analisi della situazione sembrerebbe essere emerso che l’intervento per la realizzazione del nuovo tracciato a monte dellasi presenta più complesso del previsto. Alla luce di queste valutazioni, è stato annunciato che si procederà con un monitoraggio costante della, attraverso un controllo visivo e l’installazione di una strumentazione di allerta avanzata. Questa strumentazione permetterà di rilevare eventuali movimenti del terreno e dare tempestivamente l’allarme in caso di nuovi cedimenti.