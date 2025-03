Iodonna.it - Fra le partecipanti Valeria Marini, Pamela Prati e Adriana Volpe

Leggi su Iodonna.it

È stato annunciato ieri il cast di Ne vedremo delle belle, il nuovo programma condotto da Carlo Conti che andrà in onda dal prossimo 22 marzo in prima serata su Rai 1. Protagoniste del talent sono 10 famose showgirl dello spettacolo italiano che si sfideranno in una serie di esibizioni. Tra leci sonoMarina,. Alessia Marcuzzi e Carlo Conti scatenati: ballano dietro le quinte di Sanremo 2025 X Leggi anche › Da Carlo Verdone a Carlo Conti, l’addio social delle star a Eleonora Giorgi Ne vedremo delle belle: che cos’è il nuovo programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti il prossimo 22 marzoDopo il trionfo del Festival di Sanremo 2025, e i successi di Ora o mai più e Dalla strada al palco, Carlo Conti è pronto a partire con un nuovo programma.