FOTO/ Palomonte, in migliaia per la seconda tappa del carnevale

Tempo di lettura: 2 minutiIncassa il successo e fa il pieno, lain località Perrazze di, delse 2025.di persone ieri, in occasione del martedì grasso, hanno visitato la cittadina della Valle del Sele per divertirsi e ammirare i carri allegorici e i coloratissimi costumi dell’anticose. Carri allegorici , maschere e abita sartoriali, il tutto prodotto e realizzato da famiglie, artigiani e maestranze locali, che da oltre quarant’anni, lavorano alla buona riuscita delse. Un borgo,, di circa quattro mila anime, che vede per mesi, tutto il paese lavorare alla realizzazione del. Un evento che ogni anno, incassa il successo grazie al lavoro della Pro Loco diche coordina l’evento con il patrocinio del Comune di