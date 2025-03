Zonawrestling.net - FOTO: Le stelle del wrestling brillano sul red carpet di ‘Queen Of The Ring’

Il mondo del proha brillato alla première di Queen of the Ring, il nuovo biopic dedicato alla vita e carriera di Mildred Burke. Sul reddi New York City, ledella AEW, Prince Nana, Queen Aminata, la campionessa ROH Athena, Skye Blue, Deonna Purrazzo e Julia Hart hanno sfoggiato look impeccabili. Non solo talenti AEW hanno partecipato all’evento: anche le Superstar WWE, Jimmy Uso e Naomi hanno incantato sul tappeto rosso. Naomi, con un collare cervicale, ha continuato a vendere l’attacco subito da Jade Cargill a Elimination Chamber: Toronto.Queen of the Ring racconta la storia di Mildred Burke, una delle pioniere delfemminile, interpretata da Emily Bett Rickards (Arrow). Il film presenta anche molti talenti autentici del ring, tra cui Naomi nel ruolo di Ethel Johnson, la prima campionessa afroamericana.