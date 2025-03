Anteprima24.it - FOTO/ Benevento, seduta a porte aperte all’Imbriani: out Lanini, aggregato un centrocampista della Primavera

Tempo di lettura: < 1 minutoquesto pomeriggio per ilche si allenato sul prato dell’Antistadio Imbriani davanti a circa un centinaio di tifosi. Assente, alle prese con una botta ad un dito del piede: le sue condizioni saranno rivalutate domani con mister Pazienza che spera di averlo a disposizione domenica pomeriggio nel derby contro la Casertana. Non si è allenato Agazzi mentre Pinato, Ferrara e Meccariello hanno svolto solo lavorio differenziato. Terapie per Nardi dopo il nuovo infortunio al ginocchio che sarà rivalutato tra un paio di settimane. Alla prima squadra è statoanche Michele Sasso,classe 2007 che fa partedi mister Iezzo. Dopo un circuito di forza e potenziamento muscolare, il tecnico ha fatto svolgere un esercizio rivolto al possessopalla.