Ilgiorno.it - Foti, Lupi, Morelli: il pressing degli indagati sui politici per l’approvazione del Salva Milano

, 5 marzo 2025 – Bufera sull’Urbanistica milanese: moltinell’inchiesta che sta facendo tremare Palazzo Marino avevano contatti ad altissimo livello, conattivi sulla scena nazionale. L’obiettivo? Spingere per una rapida approvazione del decreto, il documento che – ufficialmente – dovrebbe servire a sbloccare una serie di progetti edificatori in stallo. Anche se il parere dei pm pare diverso. Quella legge, sostengono i magistrati, avrebbe dovuto “tutelare” il sistema corruttivo in cui avrebbero sguazzato gli, a partire dell’architetto Giovanni Oggioni (ai domiciliari), ex vice presidente della commissione Paesaggio del Comune guidato dal sindaco Beppe Sala. L’aggancio conLe interlocuzionicon parlamentari ed esponenti dei partiti sono insistenti.