Fortitudo, ecco Gabriel. Stop per Freeman e Bolpin

Il meglio deve ancora venire. Lo canta Luciano Ligabue, lo sogna lache lasciati alle spalle tre sconfitte consecutive sembra aver voltato pagina ed essere ripartita col piede giusto. I successi con Cento e Rieti hanno riportato tranquillità in un ambiente che troppo spesso vive di alti e bassi. Il filotto di vittorie da gennaio aveva fatto sognare il popolo biancoblù, il tris di ko lo aveva mandato in crisi. La realtà è che questa serie A2, dura, difficile, sta regalando tante sorprese. Da ieri laè tornata al lavoro al PalaZola, senzaancora al presa dall’influenza eanch’egli febbricitante, senza Sabatini e con Vencato sotto i ferri (settima operazione stagionale per un giocatore della Effe) dopo la frattura del terzo metacarpo della mano destra subita con Cento.