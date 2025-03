Lettera43.it - Formula 1, quando inizia: date e orari del GP d’Australia

Dopo le sessioni di test in Bahrain, la1 si sposta a Melbourne per il Gran Premio, il primo appuntamento della stagione 2025. Le sessioni in pista si svolgeranno inun po’ complicati per gli appassionati europei, favorendo chi è mattiniero o chi rincasa a notte fonda. La gara scatterà domenica 16 marzo alle ore 5.00 del mattino, mentre le qualifiche si terranno sabato 15 marzo alle 6.00. Anche le prove libere seguiranno un programma notturno alle nostre latitudini: le FP1 e le FP3 sono previste alle 2.30, mentre le FP2 si terranno alle 6.00 di venerdì 14 marzo. Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e NowTV.Le insidie di Albert Park: fondamentale la strategia e la scelta delle gommeMax Verstappen durante le prove in Bahrain (Getty).Il circuito Albert Park, situato nei pressi del centro cittadino di Melbourne, è uno dei tracciati più iconici della1.