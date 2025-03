Lettera43.it - Formula 1, dove vederla in tv e in streaming

La stagione 2025 della1 è ormai alle porte e c’è grandissima attesa per i 24 Gran Premi che porteranno i tifosi in giro per il mondo, dal caldo del Bahrain alle curve storiche di Monza. Per chi segue il campionato dall’Italia, sarà fondamentale saperee quando vedere le gare in tivù per non perdersi nemmeno un sorpasso. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 e Now TV, ma alcune tappe potranno essere seguite gratuitamente su TV8. In particolare, i fan italiani potranno godersi in chiaro sia il Gran Premio di Monza che quello di Imola, con la possibilità di vedere anche le qualifiche. Inoltre, le sei Sprint Race previste in stagione (Cina, Miami, Belgio, Stati Uniti, Brasile e Qatar) saranno disponibili sempre in diretta su TV8.Il calendario e gli orari delle gareCharles Leclerc e Lewis Hamilton (Getty).