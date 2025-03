Sportnews.eu - Formula 1: come si presenteranno le SF25 per il primo Gran Premio della stagione

Scopriamo i dettagli delle nuoveemersi a seguito dei primi test in Bahrein:sile Rosse aldi?La Ferrari ha inaugurato la2025 allade, registrando ottime prove in Bahrein, risultando subito tra le scuderie favorite per la vittoria del mondiale. Certo, dovrà vedersela con la McLaren, ormai avanti a tutti in fase di progettazione e sviluppo, ma anche con le Red Bull, che sembrano aver superato i problemi e il momento critico di fine 2024. Inoltre, c’è l’avanzata di Mercedes, con un George Russell più agguerrito che mai.Hamilton nei test in Medio Oriente (Sportnews.eu)Le Rosse, però, possono vantare uno staff geniale e contare su due piloti stratosfericiHamilton e Leclerc. Hamilton è stato accolto a Maranello conde entusiasmo, i tifosi Ferrari gli hanno fatto sentire unde calore, inoltre il pilota stesso ha espressode soddisfazione per le prime prove e non vede l’ora di testare la vettura in gara.