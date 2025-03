Laspunta.it - Formia, verso la riqualificazione l’ex albergo Marina di Castellone confiscato alla criminalità

Un primo ma significativo passo avantilae riconversione del Complesso immobiliare denominato exdi, beneorganizzata.Alcuni giorni fa è stato aperto il cantiere finalizzato a bonificare il sito, che versa in uno stato di degrado ormai da tanti anni. L’intento dell’Amministrazione Comunale, guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo, è quello di rendere agibile l’area e la struttura, così da poter in seguito destinare l’intero complesso a più idonee funzioni sociali. Un progetto al quale l’Amministrazione sta lavorando sin dal suo insediamento, tanto che non si è lasciata sfuggire l’occasione di partecipare all’avviso della Regione Lazio “Ristrutturazione di beni immobili confiscatiorganizzata” nel febbraio 2023.