Laspunta.it - Formia, dal 10 marzo inizia la misurazione dell’indifferenziata

Leggi su Laspunta.it

– A partire da lunedì 10Rifiuti Zero darà il via alladella frequenza di conferimento della raccolta indifferenziata nelle zone di Maranola, Castellonorato e Trivio. Questo intervento rappresenta un passo decisivo verso l’introduzione della Tariffa Puntuale (TARIP), il sistema che premia chi differenzia meglio con un risparmio sulla bolletta dei rifiuti.Monitoraggio della raccolta differenziata per un sistema più equoL’tiva rientra nella campagna di sensibilizzazione e monitoraggio avviata daRifiuti Zero, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione dei rifiuti e incentivare una corretta separazione dei materiali.Il monitoraggio, già sperimentato nella zona di Penitro, raccoglierà dati sull’andamento della raccolta differenziata e sulla frequenza con cui i cittadini espongono i rifiuti indifferenziati.