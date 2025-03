Internews24.com - Formazioni ufficiali Bayern Monaco Inter Primavera: le scelte di Gaydarov e di Zanchetta

di Redazione: ledie diper gli Ottavi di Finale di Youth LeagueSono state rese note lecon le quali stanno per scendere in campo, sfida valevole per gli Ottavi di Finale della Youth League. I ragazzi di mistersono reduci da un cammino nel maxi girone praticamente eccezionale con sole vittorie, nessun pareggio e nessuna sconfitta. Dopo aver battuto in casa per 3-1 il Lille nella gara a eliminazione diretta dei sedicesimi di finale, la squadra di Andreasfiderà ilnegli ottavi: fischio d’inizio previsto alle ore 16:00. Il match si giocherà in gara secca e in caso di pareggio nei 90 minuti si andrà ai rigori.(4-3-3): 1 Klanac; 2 Dalpiaz, 4 Mijatovic, 5 Puljic, 3 Ofli; 10 Chavez, 6 Mergner, 8 Richter; 7 Karl, 9 Unsöld, 11 Della Rovere.