Fondi sovrani chi c' era al primo vertice Usa-Russia | scenari clamorosi perché cambia il quadro

La pace? Potrebbe servire anche alle imprese europee. Solamente due anni fa, con un decreto Vladimir Putin sequestrava le attività a Mosca della Donane e della danese Carlsberg assegnandole a un'agenzia del governo. La gestione del gruppo francese del latte e derivati fu assegnata al manager Yakub Zakriyev, nipote del leader ceceno Ramzan Kadyrov. Un gesto che sembrava segnare la fine definitiva dei rapporti trae Occidente. Ma che, con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, sembra quasi relegato al passato. Come riporta il Corriere della Sera, tra Occidente - Usa in primis - eè tornata la voglia di stringere accordi commerciali. Non a caso Putin ha scelto di inviare anche Kirill Dimitriev, amministratore delegato del fondo sovrano russo per gli "investimenti diretti".