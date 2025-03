Folle scambio | così la Juve si prende Tonali

Leggi su Sportface.it

Sandroè uno di quei talenti destinati a scrivere la storia del calcio italiano. Dopo essersi messo in luce con il Brescia, ha trovato la consacrazione al Milan.Diventato uno dei simboli della rinascita rossonera e contribuendo allo Scudetto del 2022, la sua crescita sembrava inarrestabile quando nel 2023 l’ex Brescia è stato ceduto al Newcastle, che lo ha strappato al Milan per circa 70 milioni di euro rendendolo l’italiano più costoso di sempre. Il suo impatto in Premier League è stato immediato, con un gol al debutto che ha fatto sognare i magpies, tuttavia l’entusiasmo è stato presto smorzato dalla pesante squalifica del 2023: dieci mesi per violazione delle norme sulle scommesse sportive. Un colpo durissimo, che ha fermato la sua ascesa e lo ha costretto a un percorso di riabilitazione dal gioco d’azzardo, lontano dai riflettori.