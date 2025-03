Cultweb.it - Folla social per Jackie e Shadow, le aquile calve più amate dal web che hanno avuto due pulcini

Lepiùdel web,finalmente ricevuto una splendida notizia. Dopo due anni di tentativi falliti, sono diventati genitori di due nuovi. Il primo è nato nella tarda serata del 3 marzo, seguito dal secondo nelle prime ore del 4 marzo. L’evento, attesissimo da migliaia di appassionati che seguono la webcam del loro nido a Big Bear Lake, in California, ha suscitato un’ondata di gioia sui. C’è ancora speranza per il terzo uovo, che potrebbe schiudersi nei prossimi giorni.sono una coppia diche da anni affascina il pubblico grazie a una webcam installata dal 2013 dal gruppo no-profit Friends of Big Bear Valley. La telecamera trasmette in diretta la loro vita quotidiana su un altissimo pino Jeffrey di 145 piedi, permettendo agli spettatori di assistere a momenti intimi, come la cova, la cura reciproca e ora la nascita dei piccoli.