Ilrestodelcarlino.it - Folla a Montefiore per le maschere, ecco i protagonisti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Grande festa adell’Aso per la quarantunesima edizione del Carnevale, che ha visto sfilare per le vie del paese sette carri allegorici e diversi gruppi mascherati giunti anche dai paesi limitrofi. Gli organizzatori sono riusciti a rispettare il programma, sfidando il tempo di domenica che minacciava pioggia. Una sfida vinta, poiché il tempo ha retto e la sfilata è andata in scena regolarmente. Ieri c’è stata la replica con unastraripante attorno ai carri: ‘Carro di Piazza’ con il tema Tira a Campari; ‘Piazza Antognozzi’ con i tennisti degli anni ’80; ‘Molino e Marconi’ con Squid game; Cleopatra interpretata dal ‘Carro di Via Gentile’; ‘San Giovanni’ con Oceania; La Bella e la Bestia è il tema scelto da ‘via Trieste’ ed il ‘carro di Rotella’ che ha ricordato il Porco Festival.