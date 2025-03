Triesteprima.it - Flex: Faircap manda in ferie forzate i 350 dipendenti

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE -per tutti i 350della ex, oggi Adriatronics: la decisione arriva dal fondo, neo proprietario dell'azienda, con una vertenza ancora in corso al Mimit per cercare possibili soluzioni e salvaguardare i posti di lavoro. Lo riporta il Piccolo.