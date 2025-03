Formiche.net - Flessibilità sulle emissioni e più batterie. Così l’Europa prova a fermare la Cina e salvare l’auto

Per l’industria automobilistica europea è quella mano tesa che i costruttori aspettavano da tempo. Ma certo, non sarà la soluzione finale al problema. La Commissione europea ha finalmente alzato il velo sull’ambizioso piano di rilancio per il comparto delle quattro ruote continentale, schiacciato da una crisi per certi versi culturale, innescata dall’inarrestabile avanzata dei produttori cinesi e dalla mancata preparazione alla svolta imposta dal Green new deal.Come noto, le case automobilistiche europee non riescono a stare al passo della, sul terreno delle auto elettriche, dal momento che Pechino produce più veicoli e a minor costo, distorcendo la concorrenza globale. E poi, è mancata in Ue la giusta consapevolezza relativamente alla fine del motore endotermico entro il 2035, con le linee di produzione ancora in piena fase di riconversione e in ritardo sulla tabella di marcia.