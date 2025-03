Dayitalianews.com - Flash – Tragico frontale tra un’auto ed una moto. Perde la vita un uomo di 54 anni. Inutili i soccorsi. Lo schianto lungo la Strada Regionale 82 Valle del Liri, a Itri

Scontro fatale conin località Lazzano: indagini in corso per chiarire la dinamicaUn altro drammatico incidentele ha segnato la viabilità della82del, nel territorio di. Unciclista ha perso lain uno scontro conmobile avvenuto nella zona di Lazzano, un tratto purtroppo già noto per la sua pericolosità.Ie l’intervento delle autoritàSul luogo dell’impatto sono immediatamente accorsi i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale die i soccorritori del 118, che hanno tentato inutilmente di prestare aiuto al centauro. Purtroppo, per la vittima non c’è stato nulla da fare: all’arrivo dei sanitari, il decesso era già avvenuto a causa delle gravi ferite riportate nello.Gli agenti hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.