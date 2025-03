Fiumara, “Recinzione a protezione dell’area di cantiere”

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 5 marzo 2025 – “La società Fiumicino Waterfront Srl, titolare della concessione demaniale che comprende una vasta area di Isola Sacra a Fiumicino, interviene in merito a quanto riportato da alcuni organi di informazione in data odierna a seguito dell’installazione di unadiintorno all’area in concessione“.“La società – si legge nel comunicato stampa – ha deciso di garantire una chiara delimitazionesotto la propria responsabilità per facilitare il riconoscimento rispetto all’area che è invece sotto la responsabilità del Comune di Fiumicino, area che è usata da persone che vi sostano e soggiornano liberamente.In virtù di questo uso promiscuodi Isola Sacra che si affaccia al mare, la società ha inoltre ritenuto necessario delimitare l’area inclusa nell’attuale concessione per consentire agli addetti impegnati nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di operare in piena sicurezza.