Unlimitednews.it - Fitto “Fondi coesione per la difesa una scelta volontaria degli Stati”

ROMA (ITALPRESS) – “Il piano europeo ha diverse fonti di finanziamento, una opportunità che viene data aglimembri è quella di utilizzare anche le risorse dellain questa direzione, ma è unadello Stato membro e come è evidente questo aspetto riguarda diversiche hanno diverse esigenze, i Paesi del Nord e dell’Est Europa hanno priorità diverse rispetto a quelli del Sud. Mi sembra fuorviante costruire una polemica su questo, è una esigenza che c’è e ci sonoche la vogliono e la possono utilizzare”. Così il vicepresidente esecutivo e Commissario europeo per la Politica regionale e di, Raffaele, al termine dell’incontro con la Conferenza delle Regioni, a chi gli domanda sulla possibilità di usare idiper la spesa in