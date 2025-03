Lanazione.it - Firenze, presidio dei cittadini per la sicurezza in via Canova

, 5 marzo 2025 – C’è una data per la manifestazione già annunciata la scorsa settimana durante la riunione del Comitato civico Quartiere 4 al circolo Mcl di San Bartolo a Cintoia: martedì 11 marzo 2025 alle 18,15 iterranno undavanti al centro commerciale Esselunga di via. Lo rende noto il presidente del comitato Alessandro Biggio in un invito alla stampa: "Il Comitato Quartiere 4 chiede il ripristino dellae del decoro al centro commerciale Esselunga di viae nei suoi paraggi. Da anni isono costretti a subire spaccio e uso di sostanze, bivacchi, atti osceni, furti dentro il supermercato e nelle macchine parcheggiate". Da circa due anni infatti i portici del centro commerciale e i giardinetti vicino (soprattutto quello del Saletto) sono teatro di episodi di delinquenza, abuso di droga e scene indecorose.