Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro ‘Cavalli e cavalleria nell’antichità greca e romana’

Leggi su Lanazione.it

, 4 marzo 2025 – Undedicato alla scoperta di cavalli e cavalieri tra scienza, storia e mito. È quello che giovedì 6 marzo sarà presentato alle ore 18 al Teatro Niccolini di(via Ricasoli, 3-5). Sarà il professor Riccardo Balzarotti Kammlein a presentare il nuovo saggio di Andrea Claudio Galluzzo intitolato. Introduce l’editore Antonio Pagliai. Il cavallo ha sempre rivestito una grande importanza nell’immaginario collettivo. Il suo ruolo chiave nella vita dell’uomo, in pace come in guerra, gli ha spalancato le porte del mito: basti pensare a Bucefalo, destriero di Alessandro Magno divenuto ormai leggendario, o alle tante figure equestri presenti nella mitologia classica. Andrea Claudio Galluzzo, già autore di un originale volume con le memorie immaginarie di Amerigo Vespucci (Tra oceano e stelle, 2023), si muove agilmente tra letteratura, filosofia e scienze naturali per indagare sul rapporto tra uomo e animale, e poi concentrarsi sull’importanza dellanello scenario bellico, passando in rassegna le strategie militari di ateniesi e spartani, romani e barbari.