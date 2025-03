Lanazione.it - Firenze, musica e solidarietà: concerto nel ricordo di Emanuele Bing

, 5 marzo 2025 -nelneldi. Il ricavato andrà all’Associazione AlpaHa Aps. Appuntamento giovedì 6 marzo nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi. Ilsolidale è stato organizzato nel giorno del compleanno di. Ema era un ragazzo Down con tratti autistici, non verbale, ma in grado di esprimere concetti e pensieri tramite il computer con cui ha sempre comunicato con gli altri trasmettendo gioie e emozioni. Per lui e per altri ragazzi che vivono condizioni simili è stato inventato il progetto del Parco degli Alpaca dove ancora oggi ragazze e ragazzi ,con disabilità varie, si prendono cura degli animali provando a sentirsi occupati in un’attività e producendo piccoli manufatti. AlpaHa APS è un'associazione di genitori e operatori nata con lo scopo di creare un'attività lavorativa per giovani con disabilità intellettiva e relazionale che consiste nella realizzazione di un allevamento di alpaca comprensivo di filiera della lana e produzione di manufatti al telaio.